تكنولوجيا: هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus قد تنطلق برقاقة Dimensity 9400

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة تكشف عن خطط سامسونج لدعم هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus القادمة برقاقة Dimensity 9400 القادمة من MediaTek.

رصد بيان من”Google Deepmind” في 26 من سبتمبر يؤكد على أن الإصدارات الرئيسية من سلسلة Galaxy S25 ستأتي برقاقة Dimensity 9400، مع توقعات أن تقدم الرقاقة آداء أكثر كفاءة مقارنة برقاقات Exynos.

ولقد قامت MediaTek بتوسيع نطاق”AlphaChip” لتسريع عملية تطوير الشرائح المتقدمة مثل إصدارات Dimensity 5G التي تستخدم في إصدارات سامسونج من الهواتف الذكية.

من جانب أخر لم تدعم سامسونج هواتفها الذكية المميزة حتى الآن برقاقات Dimensity 9000، لذا من المقرر أن تدعم سامسونج هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus برقاقة Dimensity 9400 في الأسواق العالمية.

ولقد إستخدمت سامسونج في إصدارات الشركة من سلسلة Galaxy S غالباً رقاقات Exynos وSnapdragon، لذا ستأتي سلسلة Galaxy S25 للمرة الأولى برقاقة من MediaTek.

وتشير التوقعات إلى أن رقاقة Dimensity 9400 ستدعم سلسلة Galaxy S25 بآداء أفضل وكفاءة أعلى مقارنة برقاقات Exynos.

يذكر أن سامسونج قدمت سلسلة أجهزة Galaxy Tab S10 اللوحية برقاقة Dimensity 9300 Plus، على عكس الإصدارات السابقة من أجهزة Galaxy Tab S التي قدمت للأسواق برقاقات كوالكوم.

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