شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تداولات بـ 167 مليار جنيه.. بورصة مصر تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على تراجع، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.172 تريليون جنيه، وسط تداولات كلية بالسوق بلغت 167.68 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.04% مسجلًا 30851.63 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 2.58% ليصل إلى 7376.32 نقطة.وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 2.81%، لينهي التعاملات عند مستوى 10523.86 نقطة.