ولي العهد يُطمْئِن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ومصر تعززان شراكتهما التقنية والاستثمارية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية