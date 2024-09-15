تكنولوجيا: صور جديدة تكشف عن لون جديد لهاتف Vivo V40e يحاكي iPhone 16 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Vivo في السوق الهندي قريباً هاتف Vivo V40e وهو أنحف الهواتف المميزة بقدرة بطارية 5500 mAh، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن لون جديد لهذا الإصدار يحاكي لون iPhone 16 Pro.

ينطلق هاتف Vivo V40e قريباً في الأسواق بعدد من الإختيارات في الألوان تشمل الأحمر والأزرق، ولقد أوضحت أحدث الصور المسربة لون التيتانيوم الصحراوي الذي قدم في إصدارات Pro من هواتف الأيفون هذا العام.

ولقد سجل هاتف V40e بنموذج رقم Vivo V2403، حيث يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 7300 التي تأتي بتحسينات مقارنة برقاقة Snapdragon 6 Gen 1 التي قدمت في الإصدار السابق.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف المرتقب ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بواجهة Funtouch OS التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.

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