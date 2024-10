شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحجز المسبق لـ iPhone 16 يبدأ اليوم: كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت شركة Apple عن سلسلة iPhone 16 مع Apple Intelligence وشريحة A18 القوية، وتتضمن السلسلة أربعة أجهزة: iPhone 16 و16 Plus و16 Pro و16 Pro Max، وبدءًا من اليوم، يمكن لعشاق Apple تأمين أحدث أجهزتهم الرائدة من خلال الحجز المسبق.

ويمكنك حجز أي من هذه الطرز مسبقًا اليوم، وسيتم تسليم أجهزة iPhone المطلوبة مسبقًا في 20 سبتمبر.

كيف تحجز iPhone 16 الجديد مسبقًا؟

لحجز iPhone 16 مسبقًا، يتمتع العملاء بخيارات متعددة، بما في ذلك زيارة متجر Apple أو الموقع الرسمي لشركة Apple أو الأسواق عبر الإنترنت مثل Amazon، بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة المختلفة، وبعد مرحلة الحجز المسبق، ستكون سلسلة iPhone 16 متاحة رسميًا للشراء بدءًا من 20 سبتمبر، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر في البلدان المتاحة، مما يسمح للمشترين بالحصول على أحدث أجهزة Apple.

سلسلة iPhone 16: المواصفات والميزات

iPhone 16 وiPhone 16 Plus: يأتي كلا الجهازين بتصميم محدث يذكرنا بجهاز iPhone X، حيث يتميز بإعداد كاميرا مزدوجة في جزيرة على شكل كبسولة. يأتي iPhone 16 بشاشة مقاس 6.1 بوصة، بينما يوفر iPhone 16 Plus شاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة. سيتوفر iPhone 16 وiPhone 16 Plus بخمسة ألوان: الأسود والأبيض والوردي والأزرق المخضر والأزرق البحري.

تعمل جميع طرازات سلسلة iPhone 16 بشريحة A18 المتقدمة، والتي تستخدم تقنية 3nm من الجيل الثاني لتحسين الأداء والكفاءة. يأتي iPhone 16 و16 Plus بكاميرا رئيسية Fusion بدقة 48 ميجابكسل، تجمع بين صور بدقة 48 ميجابكسل و12 ميجابكسل في صورة واضحة بدقة 24 ميجابكسل، وتتميز بتقريب تقريب 2x وفتحة عدسة أسرع f/1.6 لتحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة.

التصميم

يتمتع كلا الطرازين بتصميم مشابه لطرازات iPhone 15 Pro، يحتفظ iPhone 16 Pro وPro Max بتصميم مشابه لـ iPhone 15 Pro، حيث يتميز طراز Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة ويتميز Pro Max بشاشة ضخمة مقاس 6.9 بوصة. يتضمن كلا الطرازين Pro حدودًا أرق وشاشات ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز.

ستتوفر موديلات Pro بأربعة خيارات للألوان: التيتانيوم الأسود والتيتانيوم الأبيض والتيتانيوم الطبيعي والتيتانيوم الصحراوي الجديد. تعمل موديلات iPhone 16 Pro بشريحة A18 Pro.