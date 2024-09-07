تكنولوجيا: ‏GoPro تطلق كاميرا الحركة الجديدة Hero 13 Black مع تعديلات على العدسات #IFA2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت GoPro الآن التحديث السنوي لكاميرا الحركة. وخلافا للسنوات الأخيرة، قررت الشركة إطلاق إصدارين. ومع ذلك، فهي لم تعد إلى كاميرات 360 درجة، على الرغم من الدعاية في هذا الوقت من العام الماضي بأنها ستستبدل Max بـ MAX 2.0.

ولتحقيق هذه الغاية، ظهرت صورة عملية للكاميرا المذكورة في أوائل شهر يوليو، على الرغم من عدم رؤية أي شيء لها منذ ذلك الحين.

وبدلاً من ذلك، أصدرت الشركة كاميرات GoPro Hero و Hero 13 Black. جدير بالذكر ان الكاميرا لأخيرة هي بمثابة خليفة لـ Hero 12 Black من العام الماضي.

وعلى ما يبدو، تفتقد GoPro Hero عمق الفيديو الملون 10 بت، وتثبيت الفيديو HyperSmooth 6.0، و Horizon Lock و Horizon Leveling التي يتميز بها Hero 13 Black، بالإضافة إلى ميزات البرامج مثل Star Trails، و Light Painting، و Vehicle Light Trails.

علاوةً على ذلك، فإن العدسات الرقمية وفيديو TimeWarp و Time Lapse Video و Night Lapse Video والشاشة الأمامية كلها حصرية لجهاز Hero 13 Black.

وفي حين أن Hero 13 Black مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار، توفر Hero خمسة أمتار فقط من مقاومة الماء.

علاوةً على ذلك، فإن Hero غير متوافقة مع التعديلات الموجودة مثل Max Lens Mod 2.0 وUltra Wide Lens Mod.

وبشكل عام، تعد Hero عرضًا بسيطًا مقارنة بـ Hero 13 Black، وهو ما يفسر سعرها البالغ 199 دولار.

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