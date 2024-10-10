تكنولوجيا: جهاز Honor Tablet GT Pro ينطلق قريباً بسعر 410 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Honor مؤتمر في 16 من أكتوبر في السوق الصيني لإطلاق جهاز Honor Tablet GT Pro اللوحي، ولقد كشفت الشركة عبر متجرها الرسمي عن سعر هذا الإصدار.

تنطلق سلسلة Honor X60 مع جهاز Honor Tablet GT Pro اللوحي في الحدث المقرر عقده هذا الشهر، وقبل إنطلاق الحدث بشكل رسمي ظهرت تفاصيل سعر الجهاز اللوحي عبر الموقع الرسمي لشركة Honor.

وتؤكد الصور الرسمية على أن جهاز GT Pro اللوحي ينطلق للأسواق بسعر 410 دولار، على أن يتميز النموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم هذا النموذج الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، ويتوفر الجهاز باللون الأسود، والأبيض وأيضاً الأزرق.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هذا الإصدار يتميز بحجم 12.3 إنش، مع كاميرة خلفية وإضاءة LED، كما يتميز الجهاز اللوحي بحواف فائقة النحافة في محيط الشاشة.

ويتوفر جهاز Honor Tablet GT Pro بميزة دعم شبكات Wi-Fi فقط، كما ينطلق بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

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