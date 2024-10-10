تكنولوجيا: سماعة Xbox اللاسلكية الجديدة تنطلق في نوفمبر بترقية محدودة وسعر أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة مايكروسوفت في العمل على تطوير إصدار جديد من سماعة الرأس اللاسلكية Xbox، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بترقية محدودة ومستوى تسعير أعلى.

قدمت مايكروسوفت الإصدار السابق من سماعة Xbox اللاسلكية في 2021، والتي تتوفر الآن عبر متجر الشركة بسعر 100 دولار.

ولقد إشتهرت سماعة Xbox بأعلى جودة في الصوتيات، وتصميم مريح، مع تعدد المهام مثل الإقتران المتزامن بمنصة الألعاب والأجهزة الأخرى عبر البلوتوث، كما تميزت السماعة بدعم عمر شحن يصل إلى 15 ساعة من التشغيل.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تسريبات نشرت عبر “Billbil-kun”، والتي أشير فيها إلى خطط مايكروسوفت لإطلاق إصدار جديد من سماعات Xbox اللاسلكية قريباً.

وتؤكد التسريبات على أن إصدار Xbox المرتقب لن يتضمن الكثير من التحسينات، إلا أنها ستأتي بسعر أعلى، ومن المتوقع أن تقدم مايكروسوفت الإصدار القادم بعلامة Xbox Series X التجارية، على أن يتم الكشف عن هذا الإصدار في حدث يعقد في 5 من نوفمبر في أمريكا الشمالية، بينما تنطلق للسوق الأوروبي في 22 من نوفمبر، على أن تنطلق للأسواق بسعر 110 دولار.

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