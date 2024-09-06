شكرا لقرائتكم خبر عن أول حزمة أوروبية من لقاح جدري القرود تصل الكونغو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تصل الحزمة الأولى التي تضم 100 ألف جرعة من لقاح جدري القرود "إم بوكس" الذي تبرعت به المفوضية الأوروبية للدول المتضررة، جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس.
وجاء في بيان صحفي، أن المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء تعهدوا بتقديم 566 ألفًا و500 جرعة تقريبًا في جهود لوقف انتشار الفيروس.
وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس "نعلم من جائحة كورونا أنه لا يمكننا مكافحة التهديدات الصحية مثل إم بوكس، إلا من خلال العمل معًا والتضامن العالمي عبر الحدود".
وتعتزم بروكسل دعم الدول المتضررة في الكفاح ضد المرض بنحو 10 ملايين يورو "11 مليون دولار" في الشهور المقبلة، وأرسلت خبيرين في علم الأوبئة للمنطقة.
وجاء في بيان صحفي، أن المفوضية ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء تعهدوا بتقديم 566 ألفًا و500 جرعة تقريبًا في جهود لوقف انتشار الفيروس.
وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس "نعلم من جائحة كورونا أنه لا يمكننا مكافحة التهديدات الصحية مثل إم بوكس، إلا من خلال العمل معًا والتضامن العالمي عبر الحدود".
وتعتزم بروكسل دعم الدول المتضررة في الكفاح ضد المرض بنحو 10 ملايين يورو "11 مليون دولار" في الشهور المقبلة، وأرسلت خبيرين في علم الأوبئة للمنطقة.
610 وفيات
وأعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية روجر كامبا في نهاية شهر أغسطس، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بمتحور جدري القردة خلال أسبوع، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 610 حالات منذ بداية العام الحالي.
وأوضح أن الفترة نفسها شهدت تسجيل 1372 حالة جديدة يشتبه إصابتها بالمرض و206 إصابات مؤكدة، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات بالمرض يقدر حاليًا بـ 3.4%.