آل باتشينو يكشف عن تجربته القريبة من الموت خلال وباء كورونا في 2020

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي آل باتشينو أنه اقترب من الموت بسبب فيروس كورونا في عام 2020، مشيرًا إلى أنه فقد نبضه مؤقتًا. جاء هذا الكشف خلال إعلان آل باتشينو عن كتاب مذكراته الجديد Sonny Boy: A Memoir.

في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، استرجع آل باتشينو تلك التجربة الصعبة أثناء الوباء، حيث قال: “لم أكن أشعر أنني بحالة جيدة، وازدادت حالتي سوءًا بعد إصابتي بالحمى والجفاف، ما استدعى حضور ممرضة إلى منزلي”. وأوضح أن حالته تدهورت بسرعة إلى أن فقد نبضه، لكن سرعان ما حضرت سيارة إسعاف وفريق من المسعفين والأطباء إلى المنزل، وتمكنوا من إنعاشه.

وأكد آل باتشينو: “لم أرَ الضوء الأبيض أو أي شيء من هذا القبيل، شعرت فقط أنني رحلت دون أي أفكار”. وأضاف مازحًا، مقتبسًا من مسرحية “هاملت”: “أن تكون أو لا تكون”.

وفي سياق آخر، تحدث النجم العالمي جوني ديب عن تجربته الإخراجية لفيلم Modi – Three Days On The Wings Of Madness، مشيرًا إلى أن آل باتشينو كان له دور رئيسي في إقناعه بخوض هذه التجربة، قائلاً: “عندما يتحدث آل باتشينو، فأنت تستمع”.