شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو الجدار الناري Firewall؟ وما دوره فى حماية أجهزتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ازدياد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف الأجهزة الشخصية والشبكات، أصبح الجدار الناري (Firewall) واحداً من أهم وسائل الحماية التي يعتمد عليها المستخدمون، سواء كانوا أفراداً أو شركات، الجدار الناري هو أداة أمان رقمية مصممة لمراقبة حركة البيانات بين جهازك وشبكة الإنترنت، حيث يقوم بمنع أو السماح للبيانات بالمرور بناءً على مجموعة من القواعد الأمنية المحددة، من خلال هذا الموضوع سنتعرف على ماهية الجدار الناري، أنواعه، وكيف يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في حماية الأجهزة من التهديدات.

ما هو الجدار الناري؟

الجدار الناري هو نظام أمان يُستخدم لحماية شبكات وأجهزة الكمبيوتر من التهديدات الخارجية، عن طريق مراقبة وتصفية حركة البيانات الواردة والصادرة، يعمل الجدار الناري كحاجز بين شبكتك الداخلية والإنترنت أو أي شبكة خارجية أخرى، وهو يشبه إلى حد ما جداراً مادياً يفصل بين مكان آمن وآخر غير آمن.

كيف يعمل الجدار الناري؟

يقوم الجدار الناري بمراقبة حركة البيانات التي تمر عبر شبكتك، ويحدد ما إذا كان ينبغي السماح لتلك البيانات بالمرور أو منعها، استناداً إلى قواعد محددة مسبقاً، هذه القواعد تحدد أنواع الاتصالات المقبولة والمرفوضة بناءً على عدة عوامل مثل:

1. العنوان المرسل والعنوان المستقبِل: الجدار الناري يتحقق من مصدر البيانات ووجهتها، فإذا كانت البيانات تأتي من مصدر غير موثوق أو مريب، يمكن حظرها.

2. نوع البروتوكول: يقوم الجدار الناري بمراقبة نوع البروتوكول المستخدم في الاتصال، مثل HTTP أو FTP، وإذا كان البروتوكول غير معروف أو مشبوه، قد يتم منعه.

3. المنافذ المفتوحة: الجدار الناري يتحقق من المنافذ المستخدمة في الاتصال، ويمنع الوصول إلى المنافذ غير المصرح بها لتجنب الهجمات الإلكترونية.

أنواع الجدران النارية

هناك عدة أنواع من الجدران النارية التي تختلف في طريقة عملها ودرجة الحماية التي توفرها، ومنها:

1. الجدار الناري القائم على الحزمة (Packet Filtering Firewall):

- هذا النوع يعمل على مستوى الحزم (packets) التي تنتقل عبر الشبكة، يقوم بفحص كل حزمة بيانات على حدة، وإذا كانت الحزمة تتوافق مع القواعد المحددة، يُسمح لها بالمرور، وإن لم تكن كذلك، يتم حظرها.



2. الجدار الناري ذو الحالة (Stateful Inspection Firewall):

- يقوم هذا النوع بتحليل حركة المرور بناءً على حالة الاتصال (State)، يقوم بتتبع الاتصالات المفتوحة والمغلقة والبيانات المتدفقة ضمن هذه الاتصالات، ويقدم مستوى حماية أعلى من الجدار القائم على الحزمة.



3. الجدار الناري القائم على التطبيق (Application Firewall):

- هذا النوع يركز على التطبيقات والخدمات التي تستخدم الشبكة، فهو يتحقق من نوعية التطبيقات التي تحاول الوصول إلى الشبكة ويمنع التطبيقات غير المصرح بها.

4. الجدران النارية المدمجة مع الأجهزة (Hardware Firewalls):

- يتم تثبيت هذا النوع من الجدران النارية على أجهزة الشبكات مثل أجهزة الراوتر، وهو يوفر حماية قوية للشبكات الكبيرة لأنه يعمل على مستوى الشبكة بشكل كامل.



5. الجدران النارية البرمجية (Software Firewalls):

- هي برمجيات يتم تثبيتها على أجهزة الكمبيوتر لحماية الأجهزة الفردية، مثل جدار الحماية الخاص بنظام Windows أو برامج الحماية الأخرى.

دور الجدار الناري في حماية الأجهزة

الجدار الناري يلعب دوراً محورياً في الحماية السيبرانية، إليك أبرز المهام التي يؤديها الجدار الناري للحفاظ على أمان أجهزتك وشبكتك:

1. منع الوصول غير المصرح به

- الجدار الناري يراقب حركة المرور الداخلة والخارجة، ويمنع الوصول غير المصرح به إلى جهازك أو شبكتك من قبل المتسللين أو البرمجيات الضارة.

2. منع الهجمات الإلكترونية

- الجدار الناري يساعد في الحماية من الهجمات الإلكترونية مثل هجمات DDoS (الحرمان من الخدمة الموزعة) وهجمات التصيد الاحتيالي، التي تحاول استغلال نقاط الضعف في الشبكة.

3. التحكم في التطبيقات والخدمات

- يمكن ضبط الجدار الناري للسماح بتشغيل بعض التطبيقات والخدمات فقط وحظر الأخرى، مما يحمي جهازك من التطبيقات التي قد تحتوي على برمجيات ضارة.

4. مراقبة الأنشطة المشبوهة

- يقوم الجدار الناري بمراقبة النشاطات غير المعتادة على الشبكة وتنبيه المستخدم في حال اكتشاف نشاطات مشبوهة أو محاولات اختراق.

5. حماية البيانات الشخصية

- يساعد الجدار الناري في منع تسرب البيانات الشخصية الحساسة مثل كلمات المرور أو البيانات المصرفية، عن طريق التحكم في حركة المرور المسموح بها على الشبكة.

6. حماية الأجهزة المتصلة بالشبكة

- إذا كانت الشبكة المنزلية أو المؤسسية تحتوي على العديد من الأجهزة المتصلة، فإن الجدار الناري يعمل كحاجز لحماية هذه الأجهزة من المخاطر الخارجية.

أفضل الممارسات عند استخدام الجدران النارية

لضمان فعالية الجدار الناري في حماية جهازك، يجب اتباع مجموعة من أفضل الممارسات:

1. تحديث الجدار الناري بانتظام

- تحديثات الجدار الناري توفر حماية ضد التهديدات الجديدة، لذلك تأكد من أن الجدار الناري لديك محدث بشكل مستمر.

2. إعداد قواعد مخصصة للأمان

- قم بتخصيص قواعد الأمان للجدار الناري بناءً على احتياجاتك، مثلاً يمكنك تحديد التطبيقات التي يُسمح لها بالاتصال بالإنترنت أو حظر الوصول إلى بعض المواقع.

3. استخدام جدار ناري مدمج مع برامج الحماية

- يفضل استخدام جدار ناري يتكامل مع برنامج مكافحة الفيروسات لحماية شاملة ضد التهديدات السيبرانية.

4. التحقق من السجلات والإنذارات

- تحقق بشكل دوري من سجلات الجدار الناري لمتابعة أي محاولات اختراق أو نشاطات مشبوهة.