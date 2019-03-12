ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ : ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻼﻝ ﻏﻴﺮ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ

ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻼﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ . ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﺰﺏ، ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺳﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ حسب ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ” ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ” ﺑﻼﻝ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﺃﺧﻼﻗﻴًﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﺮﺃ ﻭﻳﺤﻤﻠﻨﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻟﻮﺣﺪﻧﺎ . ﻭﺃﻛّﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻴﻒ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺑﺎﺳﺎﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺑﻼﻝ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ .ﻭﺣﻮﻝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻼﻝ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ” ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻛّﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ . ”ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﻤﺴﻲ ﻭﻧﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ” ﻭﺃﻛّﺪ ﺑﺎﺳﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻴﻈﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ

