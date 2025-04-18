حكومة الجزيرة تعلن دعمها لعودة القطاع الصناعي لدائرة الانتاج

ناشد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة، شرطة الجمارك ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي للإسهام في عودة القطاع الصناعي بالولاية. وأعلن الوالي لدى جولته الخميس في المنطقة الصناعية بمارنجان بمحلية مدني الكبرى برفقه أعضاء اللجنة الوزارية لتقييم الضرر وتحريك القطاع الصناعي بالولاية برئاسة الأستاذ نور الدائم مضوي مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي للمتابعة والتقييم والأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، معلنا مساندته ودعمه لعودة القطاع الصناعي بالولاية، مشيداً بالعزيمة والروح القومية لأصحاب المصانع للعودة للإنتاج. وجدد التزام الولاية بعودة القطاع الصناعي لدائرة الإنتاج وقال إن توقف المصانع أثر على الناتج القومي بالبلاد . من جانبه أعلن مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن زيارتهم للولاية ترمي لبحث السبل الكفيلة بإعادة تشغيل المصانع بمحليات الجزيرة . فيما أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية على ضرورة استصحاب قضايا القطاع الصناعي بالولاية وعكسها للمركز والوقوف على حلها، معلناً دعم حكومة الولاية لعودة القطاع الصناعي لدائرة الإنتاج . هذا وقد عدد أصحاب المصانع الضرر الكبير الذي تعرضت له مصانعهم من سرقة وتدمير وإحراق لمحولات الكهرباء والمواد الخام والمواد المصنعة والماكينات والسيارات. وفي تصريح لـ(سونا) كشف الأستاذ عبد المحمود محمد عثمان صاحب مصنع إرم للجبس والكيك عن تضرر مصنعه تضرراً كاملاً وتقدر كلفة تأهيله بـ 6 ملايين دولار، مناشداً الدولة وحكومة الولاية لتقديم تسهيلات لعودة القطاع الصناعي . وأكد صاحب مصنع المجد للبسكويت أن خسارته تقدر بمبلغ 3 ملايين دولار وأن مصنعه يعمل به 180 عاملا وينتج 2500 كرتونة في أليوم . وأعلن صاحب مصنع زونق تنق لحلج الأقطار وصناعة الزيوت أن نهاية الشهر الجاري ستشهد عودة مصانع الزيوت للإنتاج بالإعتماد على الطاقة الشمسية لحين تركيب المحولات الكهربائية الجديدة . وأكد صاحب مصنع عبد الحليم البرعي عن سرقة كل محتويات المصنع . وكشف صاحب محلج عوض الخضر أن إنتاج المحلج كان 500 بالة في اليوم وعدد العمال 200، مؤكداً عزمهم اللحاق بالموسم الزراعي والدخول في تمويل زراعة التقاوي . وأوضح الأستاذ أحمد مبارك أمين مال الغرفة الصناعية أن جميع أصحاب المصانع على قلب رجل واحد وعازمون على عودة الإنتاج . سونا

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