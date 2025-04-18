سليمان عيد في ذمة الله

توفي الفنان المصري سليمان عيد صباح يوم الجمعة، بعد أزمة صحية مفاجئة، ويجري تشييع جثمانه عقب صلاة الجمعة، وفقا لما أعلنه نجله عبدالرحمن سليمان عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال عبد سليمان، نجل الفنان، إن صلاة الجنازة ستقام على والده بعد صلاة الجمعة اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

وولد سليمان عيد في 17 أكتوبر 1961، وبدأ حياته الفنية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.

وكان دوره في فيلم “الإرهاب والكباب”، أمام عادل إمام عام 1992، بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

وشارك في أفلام “طيور الظلام” و “النوم في العسل” و”همام في أمستردام” والعديد من المسلسلات التلفزيونية، ليصل رصيده إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين المسرحيات والأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية.

كما أنه كان نشطاً على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات طريفة، خاصة على “تيك توك” بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكان الراحل سليمان آخر ماكتبه رسالة حزينة نعى فيها صديقه المنتج والممثل صلاح حسن الذي توفي مؤخرا، ونشر سليمان عيد صورة له وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك في 13 إبريل الجاري :«إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم الأخ صلاح حسن اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك»، لتكون تلك آخر كلمات سليمان عيد قبل رحيله، رسالة وداع لصديقه الذي لحق به.