أطباء يحذرون من أن الحالة النفسية السيئة تؤثر على نمو الأورام السرطانية

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أن الحالة النفسية السيئة قد تؤثر على نمو الأورام السرطانية.

أشارت الدراسة الجديدة إلى وجود علاقة بين التوتر والعوامل النفسية من ناحية، وبين احتمالات الإصابة بمرض السرطان وتطوره داخل الجسم من ناحية أخرى.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “هسبريس”، فقد ربطت مئات الدراسات الطبية التي شارك فيها عشرات الآلاف من المتطوعين بين السرطان والاكتئاب وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعوامل الأخرى المسببة للتوترات العصبية.

وقالت الباحثة جوليان بوار، أستاذة طب النفس بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس الأمريكية، في مقال بحثي نشرته الدورية العلمية “Annual Review of Clinical Psychology” المتخصصة في طب النفس إن “العوامل النفسية يمكن أن تؤثر على الجوانب البيولوجية للورم السرطاني، وأن منع الإشارات الكيميائية التي يسببها التوتر داخل الجسم يمكن أن يحسن من فرص العلاج من هذا المرض”.

وأكدت الطبيبة إليزابيث راباسكي، من مركز روزيل بارك لعلاج السرطان في نيويورك، أن “لا أحد يدرك مدى جسامة التأثير السلبي لحالة التوتر العادية، إذا كانت مزمنة، على نمو الخلايا السرطانية”.

وقد توصلت الباحثة إريكا سلون، المتخصصة في مجال السرطان بجامعة موناش بأستراليا، إلى أن فئران التجارب المصابة بحالات توتر مزمنة تتزايد لديها الوصلات بين أورام الثدي والنظام الليمفاوي داخل الجسم، مما يزيد من فرص انتشار السرطان.

واتضح خلال الدراسة أن العلاج بأدوية “حاصرات مستقبلات بيتا” (Beta Blockers)، وهي من الأدوية التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتثبط هرمونات التوتر داخل الجسم مثل “نوربينفرين”، توقف نشاط جزيئات رئيسية في النظام العصبي الودي وتمنع انتشار السرطان لدى فئران التجارب.

وتوصلت الدراسة الجديدة إلى أن التوتر يؤدي إلى تغيرات على مستوى الجزيئات داخل الجهاز المناعي للجسم، مما يعزز نمو الخلايا السرطانية، وأوضحت الدراسة أن التوتر يؤدي إلى زيادة الالتهابات، وهي رد فعل مناعي ينجم عن الإصابات أو العدوى، وأن الالتهابات بدورها تعزز نمو الأورام السرطانية. ويؤكد الباحثون أن التوتر يعرقل نشاط الخلايا المناعية التي تلعب دورا رئيسيا في مقاومة السرطان.

بدورها، قالت سوزان لتوجندورف، أستاذة العلوم السلوكية بجامعة أيوا الأمريكية، إلى أن التوتر والاكتئاب يثبطان قدرة الخلايا المناعية على مقاومة السرطان لدى مريضات سرطان المبيض. وتوصل الباحثون أيضا إلى أن غياب الدعم النفسي والاجتماعي للمريضات بهذا النوع من السرطان يؤدي إلى تزايد نمو الأوعية الدموية التي تغذي الأورام السرطانية.

ووجدت الباحثة لتوجندورف وزملاؤها خلال أبحاث على فئران تجارب مصابة بسرطان المبيض أن التوتر يزيد من تكون الأوعية الدموية التي تغذي الأورام، مما يساعد على انتشار السرطان في الجسم، لكنهم توصلوا أيضا إلى أن من الممكن مقاومة هذه التأثيرات عن طريق أدوية حاصرات مستقبلات بيتا التي تقاوم هرمونات التوتر.

وتوصلت الطبيبة إليزابيث راباسكي إلى أن حاصرات مستقبلات بيتا تساعد في زيادة فعالية وسائل العلاج المناعي للسرطان، وخلال بعض التجارب السريرية، وجد الباحثون أن خلايا سرطان الثدي التي تم استئصالها من مرضى يتلقون العلاج بحاصرات مستقبلات بيتا تحتوي على كمية أقل من المؤشرات الحيوية التي تدل على حدوث انبثاث أي هجرة الخلايا السرطانية داخل الجسم، وزيادة في عدد الخلايا المناعية التي تقاوم السرطان.

ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “هسبريس”، فإنه رغم أن الدراسات على حاصرات مستقبلات بيتا تعتبر واعدة، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأدوية يمكنها علاج جميع أنواع السرطان، إذ إن بعض المرضى ظهرت لديهم استجابة سلبية حيال هذه العلاجات، لا سيما مرضى الربو وبعض مرضى القلب.

وكالة سبوتنيك