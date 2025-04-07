العدل والمساواة ترحب بالقادمين الجدد في الإقليم الأوسط

الحمدلله الذي من علينا بالفتوحات والانتصارات والملاحم التاريخية التي يسطرها جيشنا العظيم والقوات المشتركة وكافة القوات المسانده لقوات شعبنا المسلحه والتحية لشعبنا السوداني العظيم الذي استطاع بوحدة صفه أن يفشل كل المؤامرات.

ونحن في حركة العدل والمساواة السودانية أمانة الإقليم الأوسط نشهد فتوحات عظيمه بانضمام نفر كريم من أبناء السودان والإقليم الأوسط للحركة وهم إضافه نوعيه تساهم في العمل التنظيمي والتحول للعمل كتنظيم سياسي بالدوله السودانيه وباسم السيد أمين الإقليم الأوسط بالحركة نرحب بانضمام السيد اللواء معاش عثمان عوض الله محمود أحمد للحركة وكذلك المستشار القانوني الأستاذ الجيلي إبراهيم محمد أحمد وكذلك يمتد ترحيب الحركة بالباشمهندس يس الريح ونرحب في الحركة أيضا بانضمام الأمير نبيل عبدالرحمن عماره محمد والعمده الضو محمد بشاره وكيل ناظر الكواهله الحسنات وهم بالتأكيد إضافة لحركة العدل والمساواة السودانية فمرحبا بهم في إطار القومية التي تجمع كل السودان.