تعليقاً على خطابات قائد ثاني التمرد، الإعيسر : عمق المأساة انها فقط حرب لآل دقلو ومشغليهم من خارج الحدود

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر معلقاً على مخاطبات قائد ثاني التمرد “عمق المأساة أنها فقط حرب لآل دقلو ومشغليهم من خارج الحدود”، مبيناً ان السودانيين في كل مكان أمام تحد حقيقي وكبير، وان عليهم العمل على تجاوزه، طالما أن زعيم التمرد هذه المرة بهذا الجهل العميق.

وأشار الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك بعنوان (رسالة بمناسبة اليوم السادس من العيد في السودان: حرب آل دقلو.. عمق المأساة)، ان خطابات عبد الرحيم دقلو خلال الساعات الماضية في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور توضح حجم وعمق المشكلة التي تواجه السودان حكومةً وشعباً.

‏وأضاف “يتحدث عبد الرحيم دقلو بفهم متواضع جداً، ولا يمتلك رؤية أو قضية أو مشروعاً أو مبرراً واحداً يدفع سكان دارفور وكردفان للاصطفاف لدقيقة واحدة مع الميليشيا أو مناصرتها، أو يبرر قتل أي شخص في دارفور أو كردفان أو في أي مكان آخر في السودان.

‏وزاد “خلال خطاباته، لم يطرح عبد الرحيم دقلو رؤية عميقة كما كان يفعل قادة حركات التحرر الأفريقي أو التمردات المسلحة في تاريخ إفريقيا، من أمثال توماس سانكارا في بوركينا فاسو، أو جوليوس نيريري في تنزانيا، أو باتريس لومومبا في الكونغو، وآخرين كثر في السودان وأفريقيا من الذين كانوا ملهمين لشعوبهم”.

‏وقال الإعيسر ان عبد الرحيم دقلو يتحدث بجهل عميق عن “سودان جديد مزعوم”، وبلا ملامح أو تفاصيل أو مبررات موضوعية لما يفعله هو وقواته من جرائم قتل ونهب وسلب واغتصاب.

‏وأضاف “إذا اكتفينا بالشعار المكرر في حديثه: “سودان جديد يتعمر وسودان قديم يتدمر”، فكيف سيكون مصير السودان الجديد طالما أن مفكره المنظّر هو عبد الرحيم دقلو؟”، “على أهلنا في دارفور وكردفان تحديداً أن ينتبهوا، وخاصة المستنيرين منهم، وعليهم دور كبير للغاية وتحدٍ تاريخي يتطلب منهم بذل قصارى جهدهم لتنوير أبناء كردفان ودارفور صغار السن والمغرر بهم، بأنه لا مشروع لميليشيا الدعم السريع المتمردة بخلاف مضامين حديث عبد الرحيم دقلو بجهله العميق، الذي يخدم فقط أجندة من يقفون خلفه خارج البلاد، مستغلين درجة تواضع تفكيره لتحقيق مصالحهم من خلال هذه الحرب”.

‏وختم الإعيسر “نحن جميعاً كسودانيين في كل مكان أمام تحدٍ حقيقي وكبير علينا العمل على تجاوزه، طالما أن زعيم التمرد هذه المرة بهذا الجهل العميق”.