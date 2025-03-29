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رئيس مجلس السيادة يؤكد تقدير السودان للذين وقفوا مع الشعب من الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات
بورتسودان 29-3-2025 (سونا)-أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، القائد العام للقوات المسلحة تقدير السودان للأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات، الذين عملوا مع الحكومة والشعب وساندوهم ودعموهم في تثبيت وحدة وأمن وإستقرار الدولة السودانية، مشيراً إلى أن إعمار الدولة وبنيتها التحتية لا يزال يحتاج إلى جهود إضافية ، مجدداً شكر وتقدير شعب السودان للأشقاء والأصدقاء.
وجدد القائد العام عهد القوات المسلحة مع الشعب أن لا تراجع عن هزيمة وسحق مليشيا آل دقلو الإرهابية، مبينا انه ورغم ذلك ظلت أبواب الوطن مفتوحة لكل من يحكم عقله ويتوب إلى الحق من الذين يحملون السلاح، وان العفو عن الحق العام ومعالجة الأمر العسكري ما زال ممكناً ومتاحاً، مناشداً الأهل في مناطق سيطرة التمرد برفع أيديهم عن مساندة مشروع آل دقلو الإستعماري وحماية أبناءهم من الذين سيوردونهم المهالك.
سونا
هبة علي
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