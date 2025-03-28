بادي يرفع حظر التجول إلى منتصف الليل

أعلن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رفع حظر التجول بالإقليم إلى الثانية عشرة منتصف الليل ابتداءً من اليوم 27-3-2025 حتى الساعة الخامسة صباحا تمكيناً للمواطنين من شراء حاجيات العيد، على أن يعود إلى ما كان عليه في الأول من أيام العيد إلى (10) مساء.

وعقد مجلس السلام بإقليم النيل الأزرق الخميس بالأمانة العامة لحكومة الإقليم إجتماعه الدوري برئاسة الناظر الشيخ أدهم إدريس ناظر المنطقة الغربية بمحافظة التضامن رئيس مجلس السلام بالإنابة.

حيث إستعرض الإجتماع عدداً من الأجندة المدرجة في جدول أعمال المجلس في جلسته الراتبة.

وأوضح رئيس مجلس السلام بالإنابة أن المجلس قدم التهنئة للشعب السوداني عامة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه وأعضاء مجلس السيادة ورئيس وأعضاء هيئة أركان القوات المسلحة بالإنتصارات التي تحققت في ربوع السودان عامة وتحرير ولاية الخرطوم على وجه الخصوص، موضحاً أن المجلس أمن على مقترحات البرامج خلال المرحلة القادمة عقب التحرير والتطهير وإنتهاء الحرب تحقيقاً لتماسك المجتمع بالإقليم،

وأضاف أن المجلس أمن على إعداد خطة محكمة وميزانية لتسيير الأداء بالمجلس خلال المرحلة القادمة، مضيفاً أن المجلس أمن على أهمية العمل في سبيل تنفيذ برامج على مستوى المحافظات في مقدمتها توحيد المبادرات المجتمعية وتكوين لجان للمجلس بالمحافظات المختلفة .

سونا