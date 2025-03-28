شاهد بالفيديو.. إبنة قائد الدعم السريع “حميدتي” تظهر في بث مباشر تنفي من خلاله سقوط القصر في يد الجيش وهروب “الدعامة” من الخرطوم وتؤكد: (درست طب واتخصصت حقن)

استضاف التيكتوكر السوداني الشهير محمد عمر الشكري, إحدى الفتيات المناصرات لقوات الدعم السريع, عبر منصته على تطبيق “تيك توك”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد زعمت الفتاة أنها إبنه قائد قوات الدعم السريع, محمد حمدان دقلو, الشهير باسم “حميدتي”.

الفتاة التي يبدو أنها بعيدة كل البعد عن الأحداث, نفت سقوط القصر الجمهوري في يد القوات المسلحة, كما نفت أيضاً هروب أفراد الدعم السريع من الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أثارت “أم قرون” ضحكات الجمهور بعد أن أكدت داسته للطب بإحدى الجامعات وتخصصها في “الحقن”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)