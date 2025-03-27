المصباح طلحة قدم قائد لواء البراء بن مالك, المصباح طلحة, التهنئة للشعب السوداني, بعد أن نجحت القوات المسلحة والقوات التابعة لها في تحرير العاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر قائد لواء البراء بن مالك, في مقطع فيديو مع صديق له طالبه بالتجهيز لعيد الفطر المبارك. وأكد المصباح, أنهم سينزعون الزي العسكري “الكاكي”, في الأيام القادمة واستبداله بالزي القومي السوداني “الجلابية” للاحتفال بعيد الفطر المبارك من العاصمة الخرطوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد تحرير الخرطوم.. قائد لواء البراء بن مالك: (سنخلع الزي العسكري ونستعد لإرتداء الجلابية للإحتفال بالعيد من العاصمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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