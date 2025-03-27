الجيش ينجح في إنقاذ 4700 أسير من معتقلات المليشيا

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كشفت مصادر موثوقة عن نجاح الجيش السوداني في إنقاذ 4,700 أسير من معتقلات قوات الدعم السريع بولاية الخرطوم.
و أكدت المصادر أن مساعي المليشيا كانت تهدف لنقل الأسرى من العاصمة الخرطوم إقليم دارفور.
و في ذات السياق وصف حاكم إقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي حالة الأسرى الذين تم تحريرهم على أيدي القوات المسلحة من قبضة المليشيا بالمشهد البشع الذي يؤكد مدى همجيتها و أنها لا تعرف سوى القتل و التعذيب.
و استطرد مناوي عقب نشره لمقطع فيديو حول حالة الأسرى في إحدى مدارس جبل أولياء عبر صفحته على الفيسبوك استطرد بالقول “لا حول و لا قوة إلا بالله”، حيث يظهر أمامنا مشهد مؤلم للأسرى، و دعا مناوي العالم بأسره بضرورة إدراك فظائع هذه الأفعال، و انتهاكات المليشيا لحقوق الإنسان.
سودافاكس
هبة علي
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