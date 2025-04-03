شاهد بالصور.. “المريخاب” يتجمعون في “معايدة” العيد داخل إستاد المريخ

حرص صحفيون ورموز بنادي المريخ السوداني, على اللقاء بإستاد النادي “القلعة الحمراء”, في اليوم الأول من العيد لمقابلة بعضهم من أجل “المعايدة وتفقد الإستاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قام أنصار النادي “المريخاب”, بمصافحة بعضهم والإطمئنان على أحوال بعض داخل الإستاد.

الجدير بالذكر أن رئيس النادي السيد عمر النمير, كان قد أكد استعداده لتأهيل إستاد المريخ من جديد بعد الدمار الكبير الذي تعرض له.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)