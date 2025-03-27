تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع سيدة سودانية, تتبادل الحديث مع المستشار مرتضى منصور, رئيس نادي الزمالك السابق. السيدة السودانية ظهرت في مقطع فيديو سابق مع رئيس الزمالك السابق, وعندما قابلها من جديد مازحها قائلاً: (كرهتيني في النسوان), لترد عليه السيدة وهي تضحك: (وانت حببتني في الرجالة المصريين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وصلة ضحك بين المستشار مرتضى منصور وسيدة سودانية بالقاهرة.. المستشار: (كرهتيني في النسوان) والسودانية ترد: (وانت حببتني في الرجالة المصريين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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