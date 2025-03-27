رد ناري من ميسي على رافينيا بسبب تصريحاته عن الأرجنتين

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رد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، على تصريحات البرازيلي رافينيا دياز، بعدما قلل من منتخب بلاده وقال سنسحق الأرجنتين.
وفاز منتخب الأرجنتين برباعية مقابل هدف على نظيره البرازيلي في تصفيات كأس العالم.
وكتب ميسي عبر حسابه على انستجرام قائلا: “هذا المنتخب الوطني يتحدث دائماً من خلال كرة القدم، سواء على أرضه أو خارجها”.
وأضاف: “تهانينا على الأداء الرائع الذي قدمتموه الليلة الماضية، وأيضاً على الفوز ضد أوروجواي”.
يذكر أن منتخب الأرجنتين تأهل بشكل رسمي لنهائيات كأس العالم 2026.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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