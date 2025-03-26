الامارات | حارس ميسي الشخصي يتدخل لحمايته من مصارع أميركي مستفز! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد ياسين تشويكو الحارس الشخصي للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لعراك كبير على الحلبة مع "اليوتيوبر" والمصارع الأميركي الشهير لوجان بول بعد "أزمة مشروب الطاقة" التي طرأت بينه وميسي وباتت حديث الشارع في الولايات المتحدة.

وكان لوجان بول الذي يتابعه أكثر من 23 مليون شخص على قناته في موقع يوتيوب، قد اتهم شركة منتجة لمشروب الطاقة الخاص بميسي، بتقليد منتجه الخاص به ودخل بنزاع قضائي مع ميسي حول حقوق الملكية، واقترح بأن يتوصلا لحل بعيد عن المحاكم عبر دعوة ميسي للنزال في حلبة المصارعة.

ولم يبق الحارس الشخصي لميسي مكتوف الأيدي فتدخل على الفور، وقال في مقطع فيديو مصور: "ليو لا يعرف هذا الفتى من الأساس.. إذا كان يريد النزال حقا، فليكن معي"، وظهر بمقطع مصور آخر يقول فيه: "لوجان، صورت هذا الفيديو لأن الكثير من الناس يوقفونني في الشارع، ويوجهون لي الرسائل بشأن هذه المواجهة. لم يعد هناك رجوع، لا مفر. دعنا نخوض هذه المواجهة من أجل الناس".

يذكر أن ياسين تشويكو يحرس ميسي منذ انتقال النجم الأرجنتيني إلى إنتر ميامي في 2023، وهو مقاتل من أصل تونسي، وجندي سابق في البحرية الأمريكية إذ شارك في الحرب على العراق وأفغانستان، ولديه خبرة كبيرة في فنون الدفاع عن النفس.