د. جبريل: شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة نهاية أبريل المقبل

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، إن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون انترنت) نهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن إحدى الشركات جاهزة الآن. وأوضح خلال المؤتمر التنويري السابع عشر لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء مساء الاثنين ببرج الضمان ببورتسودان، إن عملية التحول الرقمي عملية مستمرة وأن الدولة تتجه نحو الحكومة الالكترونية. وقال د. جبريل: “بدأنا بالقطاع الحكومي وستتم العملية تدريجياً رغم الصعوبات وقطعنا أشواطاً وسنصل إلى نتائج سريعة”. سونا

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