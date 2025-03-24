تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من افتتاح مطعم جديد لسيدة الأعمال السودانية, هبة كايرو, بالعاصمة المصرية القاهرة. وشارك في الغناء خلال حفل الإفتتاح الهرم الفني كمال ترباس, والذي تغنى في الحفل بروائع أغنيته التي أطربت الحاضرين. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت سيدة الأعمال وصاحبة المطعم بمنح الفنان كمال ترباس, قطة بقيمة ألف دولار وضعتها له في شكل “تأج” على رأسه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في حفل إفتتاح مطعمها الجديد.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تمنح الفنان كمال ترباس نقطة بقيمة ألف دولار وضعتها له في شكل “تأج” على رأسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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