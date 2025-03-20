اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالصور أحدث ظهور لشام الذهبي وابنتها.. وأصالة تعلق

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • شاهد بالصور أحدث ظهور لشام الذهبي وابنتها.. وأصالة تعلق 1/3
  • شاهد بالصور أحدث ظهور لشام الذهبي وابنتها.. وأصالة تعلق 2/3
  • شاهد بالصور أحدث ظهور لشام الذهبي وابنتها.. وأصالة تعلق 3/3

أصالة نصري

نشرت شام الذهبي، ابنه الفنانة أصالة نصري صورة مع ابنتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “رمضان كريم” وعلقت أصالة على الصورة قائلة: “بنتي وبنتي روحي وقلبي ونور عيوني ”.

deedfa50c1.jpg

صدى البلد

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور أحدث ظهور لشام الذهبي وابنتها.. وأصالة تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا