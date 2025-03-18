منشورات جوية بثلاث لغات تحث أفراد مليشيا الدعم السريع على الفرار

قام الجيش في السودان عبر سلاح الجو بنشر أوراق حملت ثلاث لغات لأفراد ميليشيا الدعم السريع المحاصرين في وسط الخرطوم.

وكتب الجيش على الورقة” القيادات وحراساتهم عبروا بجبل أولياء فماذا تنتظر؟”.

وحوت الأوراق المنشورة في وسط الخرطوم ثلاث لغات تستهدف أفراد الميليشيا المحليين والأجانب، جيث تمّ نشرها في مواقع بالقرب من توتي ومحيط القصر الجمهوري.

وتطبق القوات المسلحة السودانية حصارًا محكمًا على وسط الخرطوم بعد تقدّم كبير قامت به في الساعات الماضية مكّنها من التحام قوات المدرعات والقيادة العامة.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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