صقور الجديان يستعدون للتحليق نحو المونديال.. أبياه يكشف عن قائمته الحاسمة

أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني ، الغاني كواسي أبياه، عن قائمة “صقور الجديان” التي ستخوض مباراتين مصيريتين أمام السنغال وجنوب السودان، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت القائمة غياب المدافع مصطفى كرشوم بسبب الإصابة، فيما ضمت أسماء بارزة في مختلف المراكز، حيث يعتمد أبياه على خبرة الحارس المتألق محمد المصطفى ، وصلابة المدافعين عبدالرحمن كوكو ورمضان عجب، وإبداع لاعبي الوسط السماني الصاوي وأبو عاقلة عبد الله، وقوة المهاجمين محمد عبد الرحمن وسيف تيري .

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، متفوقًا على السنغال بفارق نقطتين، مما يجعل المباراتين المقبلتين حاسمتين في تحديد مسار المنتخب نحو التأهل إلى المونديال.

وسيواجه منتخبنا الوطني تحديات كبيرة في المباراتين المقبلتين، حيث سيصطدم بمنتخب السنغال القوي، الذي يضم نخبة من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى. كما سيواجه منتخب جنوب السودان الطموح .

وتعلق الجماهير السودانية آمالًا كبيرة على هذه المجموعة من اللاعبين، لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ بعد ادائها المشرف والمميز في مشوار التصفيات . ويؤكد المدرب أبياه على ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتائج إيجابية في المباراتين المقبلتين، والتأهل إلى الدور التالي من التصفيات.

وفيما يلي القائمة الكاملة للمنتخب الوطني :

حراسة المرمى : محمد المصطفى، علي عبد الله أبو عشرين، منجد النيل أبوزيد، أحمد الفاتح (بيتر).

خط الدفاع : الطيب عبد الرازق، محمد أحمد سعيد (أرنق)، عبد الرحمن كوكو، أمير كمال سليمان، رمضان عجب شريف، بخيت خميس محمد، أحمد عبد المنعم (طبنجة).

خط الوسط : أبو عاقلة عبد الله، صلاح الدين عادل، والي الدين خضر (بوغبا)، عبد الرؤوف يعقوب، السماني الصاوي، عمار طيفور.

خط الهجوم : محمد عيسى، أبوبكر عيسى، يوسف علي، يس حامد، محمد عبد الرحمن، ياسر مزمل، الجزولي نوح، جون مانو، سيف الدين مالك (تيري)، موسى كانتي.

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