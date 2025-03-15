سفارة جمهورية السودان بالقاهرة إعلان هام

** إعلان هام **

بشأن انتهاء المهلة النهائية الممنوحة للمواطنين المعفيين من تراخيص الإقامة والمقيمين بالبلاد قبل تاريخ 8 يوليو 1995م.

تود سفارة جمهورية السودان بالقاهرة – القسم القنصلي بأن تخطر مواطنيها الكرام المعفيين من شرط الٌإقامة بأن السلطات المصرية اخطرتنا بأن الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة والمقيمين بالبلاد قبل تاريخ 08/07/1995م، ولا زالوا يتمتعون بالإعفاء حتى تاريخه وانتهاء المهلة النهائية الممنوحة لهم لاستخراج تلك البطاقات في 31/10/2024م.

أصدرت توجيهات من رئاسة مجلس المصري بشأن إيقاف كافة التعاملات والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء.

مع أكيد التقدير والإحترام،،،

القسم القنصلي

سفارة جمهورية السودان | القاهرة