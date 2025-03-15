كيف تؤدي الأطعمة المعالَجة للسمنة والسكري؟.. دراسة تحاول الإجابة

تسعى دراسة للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة إلى معرفة ما إذا كانت الأطعمة فائقة المعالجة تؤدي إلى تناول الناس المزيد من الطعام.

وإذا كان الأمر كذلك، فما السبب؟

قد يساعد التوصل إلى الإجابات في تسليط الضوء على هذه الأطعمة المثيرة للجدل التي تشكل أكثر من 70% من إمدادات الغذاء في الولايات المتحدة.

وترتبط الأطعمة فائقة المعالجة بأمراض مثل السمنة والسكري، ولكن ليس من الواضح تمامًا كيف.

يُعد التصدي للأمراض المزمنة هدفًا رئيسيًا في أجندة “جعل أمريكا صحية مرة أخرى” التي تبناها الرئيس دونالد ترامب ووزير الصحة روبرت ف. كينيدي الابن.

لكن يقول العلماء، إن مثل هذا البحث صعب ومستهلك للوقت ومكلف.

سام سريساتا (20 عاما) طالب في كلية فلوريدا، قضى شهرًا داخل مستشفى حكومي في الخريف الماضي، وهو يلعب ألعاب الفيديو ويسمح للعلماء بتوثيق كل لقمة طعام تذهب إلى فمه.

من صحون كبيرة من السلطة إلى أطباق كرات اللحم وصلصة المعكرونة، شارك سريساتا في الدراسة التي تهدف إلى فهم تأثيرات الأطعمة فائقة المعالجة على الصحة، وهي الوجبات المثيرة للجدل التي تمثل الآن أكثر من 70% من إمدادات الغذاء في الولايات المتحدة.

الهدف من البحث المتوقع على نطاق واسع، الذي يقوده باحث التغذية في المعاهد الوطنية للصحة كيفين هول، هو دراسة بالضبط ما الذي يجعل هذه الأطعمة مُشبعة إلى هذا الحد.

قال هول: “ما نأمل في فعله هو اكتشاف ما هي هذه الآليات حتى نتمكن من فهم تلك العملية بشكل أفضل.”

تعتمد دراسة هول على قياسات على مدار الساعة للمرضى، للتحقيق فيما إذا كانت الأطعمة فائقة المعالجة تؤدي إلى تناول الأشخاص مزيدًا من السعرات الحرارية وزيادة الوزن، مما يؤدي إلى السمنة ومشاكل صحية أخرى موثقة جيدًا.

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؟

انتشرت بسرعة الأطعمة فائقة المعالجة في الولايات المتحدة وفي دول أخرى في العقود الأخيرة، تمامًا كما ارتفعت معدلات السمنة والأمراض المتعلقة بالنظام الغذائي أيضًا.

وتعتبر هذه الأطعمة، التي غالبًا ما تكون غنية بالدهون والصوديوم والسكر، رخيصة الإنتاج وبكميات كبيرة وتحتوي على ألوان ومواد كيميائية إضافية غير موجودة في المطبخ المنزلي.

وتشمل هذه الأطعمة مثل الحبوب السكرية، ورقائق البطاطس، والبيتزا المجمدة، والمشروبات الغازية، والآيس كريم.

ربطت الدراسات الأطعمة فائقة المعالجة بتأثيرات صحية سلبية، ولكن ما إذا كان السبب هو معالجة الأطعمة ذاتها بدلاً من العناصر الغذائية التي تحتويها أو شيء آخر .. فهذا أمر ما زال غير مؤكد.

وجد تحليل صغير أجراه هول وزملاؤه عام 2019 أن الأطعمة فائقة المعالجة جعلت المشاركين يتناولون حوالي 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا مقارنةً بنظام غذائي متطابق من الأطعمة غير المعالجة.

يهدف البحث الجديد إلى تكرار وتوسيع تلك الدراسة، واختبار نظريات جديدة حول تأثيرات الأطعمة فائقة المعالجة.

أحد هذه النظريات هو أن بعض الأطعمة تحتوي على تركيبات لا يمكن مقاومتها من المكونات، مثل الدهون، والسكر، والصوديوم والكربوهيدرات، والتي تحفز الناس على تناول المزيد.

والنظرية الأخرى هي أن الأطعمة تحتوي على مزيد من السعرات الحرارية في كل قضمة، مما يجعل من الممكن تناول المزيد دون أن يدرك الشخص ذلك.

يتطلب الوصول إلى هذه الإجابات استعداد المتطوعين مثل سريساتا ومعرفة الخبراء في مجال الصحة والنظام الغذائي الذين يحددون ويجمعون ويحللون البيانات وراء هذه الدراسة التي تقدر بملايين الدولارات.

خلال شهره في معاهد الصحة الوطنية (NIH)، كان سريساتا يرتدي أجهزة مراقبة على معصمه وكاحله وخصره لتتبع كل حركة من حركاته، وكان يتبرع بدمه حتى 14 مرة في الأسبوع.

كما كان يقضي 24 ساعة أسبوعيًا داخل غرفة صغيرة مجهزة بأجهزة استشعار لقياس كيفية استخدام جسمه للطعام والماء والهواء. كان مسموحًا له بالخروج، ولكن تحت إشراف لمنع تناول أي وجبات خفيفة غير مسموح بها.

كانت تقدم له ثلاث وجبات يومية معدة لتلبية المتطلبات الدقيقة للدراسة، وفقًا لما ذكرته سارا تيرنر، أخصائية التغذية التي صممت خطة الطعام.

كان فريق يقوم بقياس ووزن وقطع وطهي الطعام قبل أن يُرسل إلى سريساتا والمشاركين الآخرين.

قالت تيرنر “التحدي هو جعل جميع العناصر الغذائية تعمل بشكل جيد، ولكن يجب أن تكون جذابة وتبدو جيدة.”

من المتوقع أن تصدر نتائج التجربة في وقت لاحق من هذا العام، لكن النتائج الأولية مثيرة للاهتمام.

في مؤتمر علمي في نوفمبر، أفاد هول أن الـ18 مشاركًا في التجربة تناولوا حوالي 1000 سعرة حرارية إضافية يوميًا من نظام غذائي فائق المعالجة مقارنةً بأشخاص تناولوا أطعمة معالجة بشكل طفيف، مما أدى إلى زيادة الوزن.

وعندما تم تعديل تلك الخصائص، انخفضت كمية الاستهلاك، حتى وإن كانت الأطعمة تعتبر فائقة المعالجة، بحسب هول.

لا يزال العمل مستمرا في جمع البيانات من المشاركين المتبقيين واستكمالها وتحليلها ونشرها في مجلة علمية محكمة.

ومع ذلك، تشير النتائج الأولية إلى أنه “يمكنك تقريبًا تطبيع” استهلاك الطاقة، “على الرغم من أنهم ما زالوا يتناولون نظامًا غذائيًا يحتوي على أكثر من 80% من السعرات الحرارية من الأطعمة المعالجة بشكل مفرط”، بحسب هال.

أسوشيتد برس