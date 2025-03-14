التيار الإسلامي العريض: نجدد مساندتنا للقوات المسلحة

علم السودان قال التيار الإسلامي العريض إننا نجدد مساندتنا للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية وتضيق الخناق على المليشيا الإرهابية في عدة مناطق في العاصمة وكردفان ودارفور – نثمن القرارات التي صدرت من مؤسسات دولية ودول عديدة على مستوى الإقليم والعالم ترفض ما يسمى بالحكومة الموازية. الجزيرة – السودان

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