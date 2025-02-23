جبريل إبراهيم: التحام متحرك الصيّاد مع جيش الهجانة يكسر حصار عصابات التمرد على الابيض

قال دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي “بفضل الله اولا، ثم بعزيمة الرجال، التحمت نهار اليوم قواتكم المسلحة و المشتركة والمساندة بمتحرك الصيّاد بقيادة جيش الهجانة في الأبيض لتكسر حصار عصابات التمرد عن عروس الرمال، قلب شمال كردفان”

وأضاف في منشور على منصة فيس بوك ان إنتصار اليوم الإستراتيجي يُمثل نقلة نوعية في مشوار النصر الأكبر، وخطوة جبارة نحو فك الحصار عن فاشر السلطان، و تحرير مدن دارفور المحتلة من دنس التمرد، بالإضافة الى إيصال المواد الغذائية والأدوية الضرورية لولايات كردفان التي تقطعت بها السبل نتيجة جرائم النهب التي ترتكبها عصابات المليشيا على طول الطريق

وزاد “هنيئا للشعب السوداني هذا النصر المؤزر، وستتوالى البشريات لهذا الشعب الصابر في قادم الأيام بإذن الله، تقبل الله الشهداء، وعجل بشفاء الجرحى ورد غربة جميع الأسرى”

سونا