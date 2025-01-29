مصر تدين استهداف المستشفى السعودي في السودان

دانت مصر استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية.. الذي أدى إلى مقتل عدد كبير ممن لجأوا للمستشفى للحصول على الخدمات الطبية.

واستهجنت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي الثلاثاء استهداف البنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومنشآت الرعاية الصحية التي تلعب دوراً محورياً في توفير الخدمات الأساسية للمدنيين في السودان.. الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.. وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تكفل لها الحماية.

وعاودت مصر مطالبتها بضرورة وقف التصعيد في الفاشر الذي يؤدي استمراره إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء والعزل. معربةً عن تعازيها للشعب السوداني ولأسر الضحايا. التيار

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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