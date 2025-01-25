مسؤول مصري يحذر من انتشار أدوية مجهولة المصدر

حذرت شعبة الأدوية بالغرف التجارية المصرية من انشار عمليات بيع للأدوية على الأرصفة ومنصات التواصل الاجتماعي ومصادر غير معتمدة في البلاد.

وطالب رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف بضرورة أن يقتصر تداول الأدوية على المنشآت الصيدلانية المرخصة والخاضعة للرقابة لضمان التزامها بالمعايير الصحية.

وناشد رئيس شعبة الأدوية خلال مداخلة هاتفية له مع قناة محلية مصرية المواطنين بضرورة الحصول على الأدوية من الصيدليات المرخصة لضمان جودة المنتج وسلامة المستخدم.

وبين أن الأدوية المباعة على الأرصفة أو عبر الإنترنت غالبا ما تكون “مجهولة المصدر” ما يجعلها تهديدا مباشرا لصحة المستهلك.

وأوضح أن بعض الأدوية مثل مستحضرات التخسيس وعلاج تساقط الشعر التي يتم شراؤها عبر الإنترنت قد تحتوي على مواد غير آمنة أو غير مصرح بها مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.

وأشار إلى خطورة الإعلانات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يستغلها بعض المشاهير للترويج لمنتجات غير موثوقة، داعيا إلى توخي الحذر عند شراء أي منتج طبي دون استشارة مختصين.

وشدد عوف على ضرورة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بطرق آمنة إذ قد تتحلل مكوناتها وتتحول إلى مواد سامة تهدد صحة الإنسان، مشيرا إلى أن استخدام هذه الأدوية قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الفشل الكلوي أو الكبدي.

ودعا المستهلكين إلى التحقق من مصادر شراء الأدوية مع التركيز على ضرورة اقتنائها “من الصيدليات المرخصة فقط” لتجنب أي مخاطر محتملة قد تنتج عن شراء أدوية من مصادر مجهولة أو غير موثوقة.

المصدر: صدى البلد