أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع مع الفنانة الشهيرة ندى القلعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد التقت الفتاة بالفنانة بأحد شوارع مدينة بورتسودان, خلال احتفال المطربة الشهيرة مع المواطنين في الشارع العام, بمناسبة تحرير الجيش, لمباني القيادة العامة. ودخلت الفتاة في نوبة بكاء هستيري مع ندى القلعة, والتي عانقتها بشدة وذرفت معها دموع الفرح داخل السيارة التي كانت تقلها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خاطبت الفتاة, الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, قائلة: (الجيش متقدم بفضل دعواتك يا أم الوطن). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أكدت لها (الجيش متقدم بفضل دعواتك يا أم الوطن).. فتاة سودانية تعانق الفنانة ندى القلعة في الشارع العام وتدخل معها في نوبة بكاء هستيري فرحاً بانتصارات القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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