اردول: مر على بلادنا سبع محاولات لصناعة دستور يحكم البلاد منذ الخمسينات

تشرفت اليوم بحضور ورشة عمل في مدينة بورتسودان نظمها المركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان التجارب الدولية للدساتير الانتقالية -التجربة الدستورية في السودان، قدم الورقة دكتور نبيل أديب ورأس الجلسات دكتور يحي الحسين ، كانت المناقشات ثرة وعميقة .

حيث مر على بلادنا سبع محاولات لصناعة دستور يحكم البلاد منذ الخمسينات من القرن الماضي، كل هذه المحاولات فشلت تماما بسبب غياب الإرادة والأنانية والعناد وعدم التعلم من الاخطاء السابقة، نتمنى أن تكون كل تلك التجارب رصيف يعبد طريقنا الجديد بعد نهاية الحرب ، فبلدنا وشعبه يستحقون الاستقرار الامني والسياسي والدستوري ، وهذا تحدي يجب أن نعمل من اجل تجاوزه بتوافق عريض ونقاش شفاف.

مبارك اردول