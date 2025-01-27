تشرفت اليوم بحضور ورشة عمل في مدينة بورتسودان نظمها المركز العالمي للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان التجارب الدولية للدساتير الانتقالية -التجربة الدستورية في السودان، قدم الورقة دكتور نبيل أديب ورأس الجلسات دكتور يحي الحسين ، كانت المناقشات ثرة وعميقة .
حيث مر على بلادنا سبع محاولات لصناعة دستور يحكم البلاد منذ الخمسينات من القرن الماضي، كل هذه المحاولات فشلت تماما بسبب غياب الإرادة والأنانية والعناد وعدم التعلم من الاخطاء السابقة، نتمنى أن تكون كل تلك التجارب رصيف يعبد طريقنا الجديد بعد نهاية الحرب ، فبلدنا وشعبه يستحقون الاستقرار الامني والسياسي والدستوري ، وهذا تحدي يجب أن نعمل من اجل تجاوزه بتوافق عريض ونقاش شفاف.
مبارك اردول
كانت هذه تفاصيل خبر اردول: مر على بلادنا سبع محاولات لصناعة دستور يحكم البلاد منذ الخمسينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.