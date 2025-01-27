الخارجية القطرية: ندين ونستنكر استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر

قالت وزارة الخارجية القطرية إننا ندين ونستنكر استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. الجزيرة – السودان

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