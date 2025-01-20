مليشيا الدعم السريع تجبر سكان 4 قري الجزيرة علي مغادرتها

قالت لجنة مقاومة أبو قوتة بولاية الجزيرة، إن قوات الدعم السريع، أمرت سكان قرى “الكمير، الضقيلاب، المخيرف، والطيار” بمغادرتها، وسط انتشار كثيف لقواتها في وحدتي أبو قوتة، والربع الإداريتين.

وأضافت في بيان، أن الدعم السريع هددت السكان في حال عدم مغادرتهم سيكون مصيرهم شبيه بسكان قرية “الخيران” التي تعرضت لـ “مجزرة” راح ضحيتها عشرات المدنيين. الحدث السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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