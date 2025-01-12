الإعيسر: الدولة السودانية رائدة في مجال العدالة والقانون ولا تعاقب بالشبهات ودون محاكمات عادلة

أكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد الإعيسر، أن الدولة السودانية رائدة في مجال العدالة والقانون، ولا تعاقب المواطنين استناداً إلى الأقاويل والشبهات أو من دون محاكمات عادلة.

وقال في تعميم بصفحته بالفيسبوك ردا على نشر احدى القنوات الفضائية في موقعها الإلكتروني كشفا باسماء مواطنين سودانيين وصفتهم بالمتعاونين مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، . نؤكد بإسم الحكومة السودانية إن ‏كل المواطنين الذين كانوا مقيمين -قسراً – في مناطق تحت سيطرة المليشيا هم مواطنون كاملو الحقوق، مثلهم مثل غيرهم في كل بقاع السودان.

وأوضح أن ‏نهج الحكومة السودانية هو عدم معاقبة المواطنين بناءً على الشبهات والأقاويل والأخبار المفبركة أو من دون إثبات التورط وبعد محاكمات عادلة.

وقال إن ‏القوات المسلحة السودانية قدمت الشهداء والجرحى وحررت المدن من أجل المواطن وحريته وكرامته، ولا يمكنها أن تسلب أي مواطن هذه الحقوق المشروعة.

‏وحذر من نشر مثل هذه الأخبار المفبركة التي تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني ومؤسسات العدالة والقانون.

سونا