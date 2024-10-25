شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تحذر مواطناتها المقيمات بمصر: (كنت أبحث عن عمل في القاهرة وأحد معارفنا وافق أن أعمل معه في كافيه لكنه اشترط أن أنام معه يوميا في شقته)

أثارت فتاة سودانية ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد سردها واقعة حدثت معها بمصر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة ظهرت في مقطع فيديو مصور حكت فيه الواقعة التي أصابتها بالإحباط.

وقالت الفتاة في حديثها: (عندما وصلت إلى مصر ظللت أبحث ولفترة طويلة عن عمل أساعد به نفسي على العيش بالقاهرة).

وتابعت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (أثناء بحثي قابلت شاب سوداني من معارفنا وطرحت عليه مشكلتي ووافق على مساعدتي بالعمل معه في كافيه).

وأضافت: (بعد موافقتي على العمل معه اشترط علي أن أحضر ملابسي وأغراضي إلى الكافيه وأن أنام معه يومياً في الشقة التي لا يملكها أصلاً).

وواصلت: (قطعاً لم أوافق على طلبه, واشترطت عليه الزواج حتى أوافق على البقاء معه لكنه تحجج بأنه سيتزوجني فيما بعد).

وختمت الفتاة سردها محذرة الفتيات من الوقوع في الفخ وقالت: (اكتشفت أن معظم السودانيين في القاهرة استغلاليين جداً والمواقف الصعبة تكشف لك معادن الشخص في الغربة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)