ناشطة سودانية توجه رسالة لنجم ريال مدريد كيليان مبابي: (أنا ونسوان الديم بنحذرك لأخر مرة)

كتبت ناشطة سودانية مهتمة بكرة القدم ومشجعة لنادي ريال مدريد الإسباني, تدوينة ساخرة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فعلى ما يبدو أن مشجعة نادي ريال السودانية “نجلاء نورين”, لم يعجبها أداء نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي, في الفترة الماضية.

وكتبت “نجلاء”, تدوينة ساخرة حظيت بتفاعل كبير من قبل متابعيها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت المشجعة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (كليان امبابي ح يتفاجأ في كل مباراة مع الريال بإنو ضيع سنين عمرو في البي اس جي قبض مبالغ ضخمة نعم لكنو نسى الكورة مع الدوري الفرنسي التعبان و اسأل الله انو ما يكون نساها إلى الأبد مبابي جا الريال و فاكر نفسو نجم النجوم امبارح ناس فينيسيوس خلوهو يتلفت شمال يمين زيو و زي شباب بوروسيا دورتموند واحد).

وتابعت نجلاء نورين: (غايتو انحنا كمشجعي الريال و كنجلاء و نسوان الديم بنحذرك و لٱخر مرة يا كليانو بنقولليك لعبك دا حبة شديد و ما بقعدك في ريال مدريد فيا تشد حيلك تقوم وللا ح تشوف الخطة ب على راي المرحوم ولا عذر لمن أُنذر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)