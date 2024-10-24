خطفت حسناء قيل أنها سودانية أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد ظهورها في عدد من الصفحات الإسفيرية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وجدت صورة الحسناء اهتمام الجمهور والمتابعين للصفحات التي قامت بنشرها. ووفقاً لتعليقات المتابعين, فإن الاهتمام الذي نالته الفتاة سببه الشبه الكبير بينها وبين المطربة الشهيرة إيمان الشريف. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد كتب عدد كبير منهم على الصورة (النسخة الحديثة من عسل الشريف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. أثارت اهتمام المتابعين.. ظهور حسناء سودانية شبيهة بالفنانة إيمان الشريف والجمهور يتغزل: (النسخة الحديثة من عسل الشريف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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