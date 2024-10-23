أصدرت محكمة جنايات عطبرة العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المتهم (م ا م م ا) في حضور محاميه.

ودانت المحكمة، المتهم في الدعوى الجنائية بالرقم (3671 /2024) تحت المواد (50- 51/أ -26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة.

فيما اصدرت ذات المحكمة حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات في مواجهة المتهم (ق م ع) بعد ان ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم (2448 /2024م) تحت نفس المواد المذكورة. وكانت نيابة عطبرة قد مثلت الاتهام أمام المحكمة. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة جنايات عطبرة تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة متهم بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ومعاونة القوات المتمردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.