حاكم دارفور يناقش مع منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية

التقى حاكم دارفور مني أركو مناوي، وفدا من منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية بقيادة مدير عمليات الطوارئ.

وناقش مناوي مع وفد المنظمة، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى السودان.

وأوضح مناوي ان منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، تعتبر المنظمة الوحيدة التي تعتمد عليها مدينة الفاشر والمعسكرات المحيطة بها، وخاصة معسكر زمزم للنازحين.

‏الجظير بالذكر أن مناوي التقى أمس، امانويل بلاتمان مديرة الإدراة الأفريقية في الخارجية الفرنسية، وبيير كوكيل مسؤول ملف السودان وجنوب السودان، حيث تمت مناقشة قضايا السلام والعمل الإنساني ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. صحيفة السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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