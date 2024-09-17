القوة المشتركة للحركات المسلحة بالفاشر: استخباراتنا ترصد تحركات المجرم عبد الرحيم دقلو

قالت القوة المشتركة للحركات المسلحة بالفاشر بأن استخباراتنا ترصد تحركات المجرم عبد الرحيم دقلو الذي لا يزال مستمراً في الإشراف عن بُعد على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في السودان. الجزيرة – السودان

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