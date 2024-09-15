نور الدين بابكر: واقع الحرب يؤكد ما كنا نقوله منذ بدايتها وهو أنه لا يوجد منتصر فيها

حرب السودان ‬⁩‏قال نور الدين بابكر الناطق الرسمي لحزب المؤتمر السوداني بأن واقع الحرب يؤكد ما كنا نقوله منذ بدايتها وهو أنه لا يوجد منتصر فيها وأن الخاسر الوحيد هو الشعب السوداني. الجزيرة – السودان

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