الدعم السريع وثق تحقيق مشترك لعدة صحف بينها واشنطن بوست ولوموند جرائم “عرقية” في دارفور على يد مليشيات تابعة للدعم السريع. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر تحقيق مشترك لعدة صحف بينها واشنطن بوست ولوموند يوثق جرائم “عرقية” في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.